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        Samsun'da TCSG-87 gemisi ziyarete açıldı

        Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:03
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        Samsun'da TCSG-87 gemisi ziyarete açıldı
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        Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açıldı.

        Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

        TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi.

        Ziyarete açık kısmını ziyaret eden vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

        Ziyaretçilerden Şaziye Orçun, AA muhabirine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı "sokakta hayat var" düşüncesiyle kutlamak amacıyla gemiye geldiğini söyledi.

        Gemiyi gezerken duygulandığını belirten Orçun, "Benim oğlum da kaptan. Gemilerde çalışıyor. Onunla aynı duyguyu paylaşmanın mutluluğundayım. Tüm halkımıza, Cumhuriyet'imize, Atatürk'ü seven, sevdiren herkese sevgilerimi yolluyorum. Askerlerimiz sağ olsun. Şehitlerimiz nurlar içinde yatsın. Ruhları şad olsun. Çok güzel bir gün. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.

        Nurdan Kılıç ise Türk askeriyle gurur duyduklarını ifade ederek, etkinlik için herkese teşekkür etti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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