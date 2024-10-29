Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Samsun, Çorum, Sinop, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çankırı'da Cumhuriyet'in 101. yılı törenlerle kutlandı.

Samsun'da kutlama programı, Valilik binasında yer alan Yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali Orhan Tavlı'nın tebrikleri kabulüyle başladı.

Ardından Tütün İskelesi'nde Vali Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Tavlı, Cumhuriyet sayesinde haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Cumhuriyet'i kuran ruhun bugün de dimdik ayakta olduğuna işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki aziz milletimizin her bir ferdi istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyet'imizi korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak için bugün de aynı ruh, kararlılık ve özveriye sahiptir. Bunun şuuruyla, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden süreçte 7'den 70'e kenetlenen, tek yürek ve tek yumruk olan ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyet'imize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizi daha da yükseltmeye devam edeceğiz."