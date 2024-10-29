Terme'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Programa Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Cırtlak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın ile protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaymakam Metin Maytalman'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.