Salıpazarı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, öğrencileri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.
Kaymakam Beyazıt, buradaki konuşmasında, Anadolu'yu vatan kılan Türk milletinin tarihe yön veren ruhu ve inancıyla vatanın bir karış toprağını dahi düşman işgaline bırakmamak için canları pahasına mücadele ettiğini vurgulayarak, "Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehitlerimize ve kahraman gazilerimize çok büyük minnet borcumuz vardır. Bizler bu vatanı korumak, Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılmak için çok çalışmalı ve işini en iyi şekilde yapmalıyız." dedi.
Kutlama programında öğrencilerin okudukları şiirler ve yapılan gösterilerin ardından okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlara ödülleri verildi.
Kutlamalar, bando takımı konseri ve tören kortejinin geçişi ile sona erdi.
Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile vatandaşlar katıldı.
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