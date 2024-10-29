Salıpazarı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, öğrencileri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Kaymakam Beyazıt, buradaki konuşmasında, Anadolu'yu vatan kılan Türk milletinin tarihe yön veren ruhu ve inancıyla vatanın bir karış toprağını dahi düşman işgaline bırakmamak için canları pahasına mücadele ettiğini vurgulayarak, "Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehitlerimize ve kahraman gazilerimize çok büyük minnet borcumuz vardır. Bizler bu vatanı korumak, Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılmak için çok çalışmalı ve işini en iyi şekilde yapmalıyız." dedi.