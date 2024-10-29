Cumhuriyetin 101. Yılı Tekkeköy'de kutlandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlandı.
Tekkeköy İstiklal Anaokulu'ndan başlayan ve Kurtuluş Mahallesi'nde tamamlanan yürüyüşe katılanlar balonlarla "101" yazdı.
Okul müdürü Simge Koç Can, bu tür etkinliklerin milli değerlerin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması açısından önem taşıdığını belirtti.
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