Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili yargılanan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis Samsun'un Atakum ilçesinde polis memuru Mustafa Ata Traş'ın şehit olduğu, bir polis memurunun da yaralandığı kazayla ilgili yargılanan çekici sürücüsüne 6 yıl 8 ay hapis verildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:51 facebook

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