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        Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili yargılanan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

        Samsun'un Atakum ilçesinde polis memuru Mustafa Ata Traş'ın şehit olduğu, bir polis memurunun da yaralandığı kazayla ilgili yargılanan çekici sürücüsüne 6 yıl 8 ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:51
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        Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili yargılanan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis
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        Samsun'un Atakum ilçesinde polis memuru Mustafa Ata Traş'ın şehit olduğu, bir polis memurunun da yaralandığı kazayla ilgili yargılanan çekici sürücüsüne 6 yıl 8 ay hapis verildi.

        Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık H.C.D, müşteki şehidin eşi Hatice Traş ve kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuksuz sanık H.C.D. savunmasında, "Olayın gerçekleşmesinden dolayı üzgünüm. Karşı tarafın hızlı olması olaya sebebiyet verdi. Beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis verdi.

        - Olay

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet, 26 Mart 2023'te Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 çekiciyle çarpışmış, ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

        Kazada motosiklette bulunan ve yaralanan polis memuru İsmail Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Tutuklanan çekici sürücüsü H.C.D. ilk duruşmada tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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