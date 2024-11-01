Samsun'da ele geçirilen 146 kilogram uyuşturucuyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Bafra'da dün, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekiplerince Kapıkaya Mahallesi'nde belirlenen adrese helikopter desteğiyle düzenlenen operasyonda yaklaşık 146 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilmiş, olayla ilgili D.K. ve S.Y. gözaltına alınmıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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