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        Samsun'da ele geçirilen 146 kilogram uyuşturucuyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:26
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        Samsun'da ele geçirilen 146 kilogram uyuşturucuyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kolay Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan D.K. (47) ve S.Y'nin (64) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. D.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan adliye dışında taşkınlık çıkartan zanlıların yakınlarına güvenlik güçleri müdahale etti.

        Bafra'da dün, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekiplerince Kapıkaya Mahallesi'nde belirlenen adrese helikopter desteğiyle düzenlenen operasyonda yaklaşık 146 kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirilmiş, olayla ilgili D.K. ve S.Y. gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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