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        Samsun'da şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 714 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:20
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        Samsun'da şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 714 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken K.T. ve F.D'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 714 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan K.T. ve F.D. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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