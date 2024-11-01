Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıya adli kontrol

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda Y.E.M'nin (20) üzerinde ve ikametinde 560 sentetik ecza hapı ile 22 tabanca fişeği ele geçirildi.

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