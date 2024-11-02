Samsunspor, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana iki ayrı grup halinde ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve taktik ağırlık çift kale maç yaptı.

Kırmızı–beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, futbolcular 1 saat 15 dakika çalıştı.

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