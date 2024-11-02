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        Samsunspor, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:53
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        Samsunspor, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı–beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, futbolcular 1 saat 15 dakika çalıştı.

        Antrenmana iki ayrı grup halinde ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve taktik ağırlık çift kale maç yaptı.

        Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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