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        Samsun'da hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:58
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        Samsun'da hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kuşluğan Karakol Komutanlığı ve Bafra JASAT ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma yürüttü.

        Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, "nitelikli yağma" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.T'yi (23) Ozan Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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