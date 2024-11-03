Samsun'da park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.

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