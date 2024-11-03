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        Samsun'da park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:13 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:35
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        Samsun'da park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Burak Mustafa E. yönetimindeki 55 AT 141 plakalı hafif ticari araç, Kemal Paşa Mahallesi Sarıköy yolunda kontrolden çıkarak, önce park halindeki 55 AZJ 33 plakalı minibüse, ardından beton elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç metrelerce sürüklenirken, elektrik direği devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Kazadan dolayı mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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