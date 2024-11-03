Samsun'da çıkan ev yangınında yatalak hasta hayatını kaybetti

Yangının sobadan ya da elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerine durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evde oğlu ve geliniyle yaşayan, yatalak hasta Hüseyin Bircan (80) yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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