Bafra'da zabıta ekipleri kasapları denetledi

Denetimler sırasında kasapların yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediğini inceleyen zabıta ekipleri, hijyen ve etlerin kalite kontrolünü yaptı.

Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, fırın, unlu mamulleri ve şarküterilerde denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uyguluyor.

Denetimler sonucunda olumsuz herhangi bir durumla karşılaşılmadı.

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