Samsun'da toprak kayması sonucu 2 katlı bina hasar gördü
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 2 katlı binada hasar oluştu.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 2 katlı binada hasar oluştu.
Küçükkolpınar Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle Yavuz Erbil'e ait 2 katlı evin temelinde kayma yaşandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti, ev ve inşaat kazısı yapılan alanı mühürledi.
Bir süredir kimsenin yaşamadığı öğrenilen binanın zemin kısmı toprak kayması nedeniyle hasar gördü.
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