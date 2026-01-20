Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölenler anıldı

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 37. yılı dolayısıyla kazanın yaşandığı yerde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:23
        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölenler anıldı
        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 37. yılı dolayısıyla kazanın yaşandığı yerde anma programı düzenlendi.

        Samsun-Ankara kara yolunda kazanın olduğu noktaya karanfil bırakanlar, kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan'ı andı.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kazanın 37. yılı olduğunu hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz de kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugün Samsunspor bu mevkiye gelmişse, Avrupa kupalarında top koşturuyorsa o günkü acı mirasın eseridir. Tüm Samsunspor camiamızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

        Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

