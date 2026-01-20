Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

        Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için, kazanın 37. yılında, Asri Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, trafik kazasında hayatını kaybedenlerı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Aradan geçen 37 yıla rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurgulayan Bilen, kazada hayatını kaybedenlerin yalnızca Samsun'un değil, tüm Türkiye'nin ortak değeri olduğunu belirtti.

        Samsunspor'un şanlı bayrağından aldığı renkler ve Atatürklü armasıyla sahada onurlu mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Bilen, "Onların bize bıraktığı bu emanet, kulübümüz tarafından ilelebet yaşatılacaktır. Bu bayrağı her geçen gün yukarıya taşıma azmi ve kararlılığı içindeyiz." diye konuştu.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazada hayatını kaybedenlere kabirleri başında aynı sözü verdiklerini anlatan Bilen, "Sanki bugün olmuş gibi acılarını yüreğimizde hissettiğimiz kıymetli futbol şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Futbol şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Samsunspor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Aynı kazada felç kalan ve 3 yıl önce vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

        Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsek Yıldıran ile futbolcular, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.




        - Kazadan dolayı Samsunspor renklerine "siyah"ı ekledi

        Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

        Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

        Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        Benzer Haberler

        'Sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin liralık dolandırıcılığa 7 gözaltı
        'Sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin liralık dolandırıcılığa 7 gözaltı
        İlkadım'da 'Eğiticinin Eğitimi' başlıyor
        İlkadım'da 'Eğiticinin Eğitimi' başlıyor
        Samsunspor, Türk futbolunun unutulmayan acısını 37. yılında andı
        Samsunspor, Türk futbolunun unutulmayan acısını 37. yılında andı
        Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Samsun'da konut satışında tarihi zirve
        Samsun'da konut satışında tarihi zirve
        Başkan Yıldırım'dan yüksek bonservisli bir satış daha Gessime Yassine, Stra...
        Başkan Yıldırım'dan yüksek bonservisli bir satış daha Gessime Yassine, Stra...