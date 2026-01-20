Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Terme ilçesinde araç satın almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde araç satın almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Terme ilçesinde araç satın almak isteyen bir kişinin, "sazan sarmalı" yöntemiyle 570 bin lira dolandırılması üzerine yapılan soruşturmada, mağdurun parasının farklı kişilere ait banka hesaplarına yönlendirildiği ve son aşamada bir iş yeri üzerinden POS cihazı kullanılarak çekildiği belirlendi.

        Soruşturma kapsamında tespit edilen 9 şüpheliden 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer 2 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cezaevinde bulunan 2 şüpheli de bu olaya ilişkin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadeleri alınarak tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Gülsan'da dönüşüm hızlandı: Uzlaşma yüzde 83'e ulaştı
        Gülsan'da dönüşüm hızlandı: Uzlaşma yüzde 83'e ulaştı
        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler...
        Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler...
        'Sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin liralık dolandırıcılığa 7 gözaltı
        'Sazan sarmalı' yöntemiyle 570 bin liralık dolandırıcılığa 7 gözaltı
        İlkadım'da 'Eğiticinin Eğitimi' başlıyor
        İlkadım'da 'Eğiticinin Eğitimi' başlıyor
        Samsunspor, Türk futbolunun unutulmayan acısını 37. yılında andı
        Samsunspor, Türk futbolunun unutulmayan acısını 37. yılında andı
        Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti