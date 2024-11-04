Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 22:10 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 46 Schindler), Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Holse (Dk. 87 Tait), Emre Kılınç (Dk. 87 Soner Gönül), Dimata (Dk. 71 Muja), Moundilmadji

        ONVO Antalyaspor: Kenan Piric, Güray Vural, Gerxhaliu (Dk. 58 Townsend), Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Soner Dikmen (Dk. 64 Milosevic), Djenepo (Dk. 76 Ramzi Safuri), Gaich (Dk. 76 Samudio), Larsson

        Goller: Dk. 45 Holse, Dk. 49 Dimata (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yavru, Dk. 65 Schindler, Dk. 68 Dimata (Samsunspor), Dk. 42 Djenepo (ONVO Antalyaspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsun'da 2 aracın çarpışması güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Samsun'da 2 aracın çarpışması güvenlik kamerasınca görüntülendi
        1965 Samsunspor Derneği üyeleri okul boyadı
        1965 Samsunspor Derneği üyeleri okul boyadı
        9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 2 şüpheli adliyede
        9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 2 şüpheli adliyede
        Huzurevinin renkli teyzesi "bayan kahkaha" çevresine neşe veriyor
        Huzurevinin renkli teyzesi "bayan kahkaha" çevresine neşe veriyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı