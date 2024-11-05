Samsun'da çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Onur C. ve Nesrin C. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salıpazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Yetgül C. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Nesrin C. ve Yetgül C. yaralandı.

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