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        Samsun'da çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:18
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        Samsun'da çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Onur C. idaresindeki 52 AAG 019 plakalı otomobil, Bereket Mahallesi'nde geri manevra yapan Salıpazarı Belediyesine ait Yüksel Ö'nün kullandığı çöp toplama kamyonu ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Nesrin C. ve Yetgül C. yaralandı.

        Yaralılardan Onur C. ve Nesrin C. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salıpazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Yetgül C. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da hastaneye giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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