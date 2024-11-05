Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Alparslan Mahallesi'nde N.A'nın evinde yaptıkları aramada 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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