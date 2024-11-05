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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:04
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Alparslan Mahallesi'nde N.A'nın evinde yaptıkları aramada 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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