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        Samsun'da "vezir" adlı kenevir çeşidinin tohumluk hasadı yapıldı

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen ve 5-6 metre yüksekliğe ulaşan "vezir" adlı kenevir çeşidinin tohumluk hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:12
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        Samsun'da "vezir" adlı kenevir çeşidinin tohumluk hasadı yapıldı
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        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen ve 5-6 metre yüksekliğe ulaşan "vezir" adlı kenevir çeşidinin tohumluk hasadı gerçekleştirildi.

        Tıp, inşaat, otomotiv, savunma sanayisi, tekstil, kağıt, gıda ve kozmetik gibi çok farklı kullanım alanlarına sahip kenevirin tohum üretimi için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 1 dekar alanda üretim yaptı.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne bağlı Enerji Tarımı Araştırma Merkezinde görevli ziraat yüksek mühendisi Mustafa Şahin, AA muhabirine, kenevirin Türkiye'nin kadim bitkilerinden biri olduğunu söyledi.

        Enstitüde kenevirin ıslahçı materyali kademesinde tohumluk hasadını yaptıklarını anlatan Şahin, "Ülkemizde iki tescilli kenevir çeşidimiz var, vezir ve narlı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün yoğun gayretleri sonucunda tescil ettirilmiş vezir ve narlı isimli kenevir tohumlarımızdan vezirin ıslahçı materyali kademesinde tohumluk hasadını gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Kenevirin birçok sektörde ham madde olarak kullanıldığını vurgulayan Şahin, "Sanayisi günden güne yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte ekim alanları da yaygınlaşmakta. Sanayi gelişmesiyle birlikte tohumluk ihtiyacı doğuyor. Vezir çeşidinin üretim ve pazarlama hakkını Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aldı. Narlı çeşidini de özel firma almıştı. TİGEM'in sertifikalı tohumluk üretebilmesi için gerekli olan tohumluk ihtiyacını biz karşılıyoruz. TİGEM'e ıslahçı materyali kademesinde tohumluk veriyoruz. Daha sonra TİGEM, verdiğimiz tohumu sertifikalı tohum olarak üretip vatandaşa arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Vezir kenevir çeşidi hakkında bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

        "Vezir çeşidi hem tohumluk hem liflik karakterde bir kenevir çeşididir. Toplamda bir dekar alanda yaklaşık bir ton gibi genel biyokütle oluşturmakta. İyi bir bakımla 5-6 metrelere kadar boylanabilen bir bitki. Dekara da 150-200 kilogramlara kadar çıkabilen bir tohumluk verimi var. Sapı, lifi, aynı zamanda tohumu kullanılabiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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