Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu B.J.J.J. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliye ait dijital materyale de el konuldu.
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