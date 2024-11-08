Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

        Tatar, Canik Merkez Camisi'nde Kıbrıs gazisi Musa Sarı için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

        Aileye başsağlığı dileyen Tatar, burada yaptığı konuşmada, Sarı'ya Allah'tan rahmet diledi.

        KKTC Cumhurbaşkanı olarak cenazede bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs gazileri bizim için çok değerlidir. Çünkü onlar 19, 20, 21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs'ın savunması, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşması için Kıbrıs'a çıkarken, elbette hepimizin duaları onlarlaydı. Harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum." dedi.

        Tatar, o günden bu yana gönül birliği içinde bulundukları gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

        Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarı'nın cenazesi, Derecek Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Canik Belediyesini de ziyaret etti.

        Cenaze törenine Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile askeri ve mülki erkan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konuştu:
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan suça sürüklenen çocuk yakalandı
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan suça sürüklenen çocuk yakalandı
        Samsun'da motosikletlere yönelik trafik denetimi yapıldı
        Samsun'da motosikletlere yönelik trafik denetimi yapıldı
        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da 11 bin litre etil alkol ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı
        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada
        Samsun'da kule vincin devrilme anı kamerada