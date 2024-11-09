Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'da "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi (30) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.