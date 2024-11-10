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        Samsun'da gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:14
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        Samsun'da gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından gece asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, işlek cadde ve sokaklarda gece asayiş ve trafik uygulama faaliyeti gerçekleştirdi.

        Ekipler, asayiş yönünden 161 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusuna bakıldı, yapılan sorguda bir yoklama kaçağı yakalanıp, 7 açık iş yeri kontrol edildi.

        Trafik yönünden yapılan kontrollerde, alkollü araç kullanan bir sürücüye 6 bin 439 idari para cezası verilerek ehliyetine 6 ay el konuldu. Bir araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik yaptığı gerekçesiyle 690 lira idari para cezası kesildi.

        Uygulamaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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