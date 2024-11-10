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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:14
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda S.G. (38) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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