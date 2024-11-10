Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda S.G. (38) gözaltına alındı.
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