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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:28
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 868 sentetik ecza hapı, 76,22 gram esrar, 30,87 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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