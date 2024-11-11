Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 868 sentetik ecza hapı, 76,22 gram esrar, 30,87 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirdi.

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