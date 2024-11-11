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        Havza, 19 Mayıs ve Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

        Samsun'un Havza, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:39
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        Havza, 19 Mayıs ve Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
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        Samsun'un Havza, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Havza'da Sivrikese İlk ve Ortaokulu bahçesinde katılımcılar defne, sedir, erguvan, ladin, karaçam ve lavanta fidanları dikti.

        Fidan dikimi öncesi katılımcılara fidan dikimi hakkında bilgiler verildi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurguladı.

        Belediye Başkanı Murat İkiz ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirdi.

        Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Havza'da 1000 fidan dağıttıklarını belirtti.

        - 19 Mayıs

        19 Mayıs ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes temasıyla ilçede fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Fidan dikme etkinliğine, Kaymakam İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Bafra

        Samsun'un Bafra ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Bafra Şeyhulaş Özel Eğitim Meslek Okulu Bahçesinde 230 adet fidan toprakla buluşturuldu.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Günümüzde küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü bir dönemde ağaçlandırma çok önemli, fidanlar gelecek nesillerimiz için çok önemli, Karadeniz’i gezdiğimiz her yer yeşillik ama iç kesimlere girildiğinde yeşilliğin kaybolduğunu görüyoruz ve kıymetini daha iyi anlıyoruz. Bölgemiz açısından biz biraz daha şanslıyız. Yeni fidanlar dikerek bu durumu çok güzel hale getiriyoruz." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değirmenci ve Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar da konuşma yaptı.

        Etkinlik sonunda ikramlarda bulunuldu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü konulu çocuklara boyama kitabi, kalem, defter ve şapka hediye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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