Samsun'da inşaattan düşen işçi öldü

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Kaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir inşaatta su tesisatçısı olarak çalışan Fikri Kaya (35), dördüncü kattan toprak zemine düştü.

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