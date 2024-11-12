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        Samsun'da inşaattan düşen işçi öldü

        Samsun'un Atakum ilçesindeki bir inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:59
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        Samsun'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Samsun'un Atakum ilçesindeki bir inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir inşaatta su tesisatçısı olarak çalışan Fikri Kaya (35), dördüncü kattan toprak zemine düştü.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Kaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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