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        Samsun'da kamyonun çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:08
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        Samsun'da kamyonun çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        S.A'nın (31) kullandığı kamyon, 10 Kasım'da Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda geri manevra yaptığı sırada yaya Mesut Bahar'a (71) çarptı.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bahar, tedavi altına alındı.

        Bahar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlyasköy Polis Merkezi Amirliğince, Bahar'ın yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alınan S.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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