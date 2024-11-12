Samsun'da boy limitinin altında balık avlayanlara yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi

Samsun'da boy limitinin altında balık avlayan ve satışını yapan 92 kişi ile kuruluşa yaklaşık 2 milyon lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 45 su ürünleri denetçisi ile balıkçı barınakları başta olmak üzere perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında, nakil vasıtalarında, soğuk hava depolarında, balık unu ve yağı fabrikalarında balık boyu denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına, gerek deniz, gerekse iç su balıkçılığı potansiyeli bakımından Türkiye'nin en önemli kentlerinden Samsun'da balık satışı yapılan alanlarda sıkı denetim yaptıklarını söyledi.

Özellikle teknelerin karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında denetim yapıldığına işaret eden Sağlam, "1 Eylül itibarıyla başlayan denizde av sezonunda palamut balığının önceki sezonlara göre bol miktarda avlandığı görülmektedir. Bununla birlikte istavrit ve mezgit başta olmak üzere Karadeniz'e özgü balık türlerimizin de olması gereken miktarda avlandığını görüyoruz. Yavaş yavaş hamsi avcılığının da başladığını görmekteyiz. Havaların soğuması ile hamsinin de bol miktarda avlanmaya başlanacağını öngörmekteyiz." dedi.