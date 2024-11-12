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        Havza'da hibe çöp kamyonu hizmete girdi

        Havza Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp toplama kamyonu hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:19
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        Havza'da hibe çöp kamyonu hizmete girdi
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        Havza Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp toplama kamyonu hizmete girdi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz, Belediye binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Havza Belediyesinin her zaman çevreci bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini yürüttüğünü belirtti.

        İkiz, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp toplama kamyonunun Havza Belediyesine tahsisinden ötürü tüm yetkililere teşekkür ederim. Temiz bir Havza için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

        Kurban kesilmesinin ardındın dualar okundu ardından araç hizmete girdi.

        Programa, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mecit Cendek, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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