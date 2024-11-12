Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 17,13 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda E.A, Y.K. ve V.B.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılardan E.A'nın, "silahlı tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
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