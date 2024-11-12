Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Zanlılardan E.A'nın, "silahlı tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramada 17,13 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.

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