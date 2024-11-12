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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:52
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 17,13 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda E.A, Y.K. ve V.B.Ç. gözaltına alındı.

        Zanlılardan E.A'nın, "silahlı tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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