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        Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk bulundu

        Samsun'da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:31
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        Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk bulundu
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        Samsun’da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 9 Kasım’da evlerinden çıkarak o günden itibaren haber alınamayan D.B. (17) ve arkadaşı M. Ö. (17) hakkında kayıp ihbarı yapıldı.

        Kayıp müracaatının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

        Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadaşlarına ait ikamette bulunan kızlar, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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