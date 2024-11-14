Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk bulundu

Kayıp müracaatının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 9 Kasım’da evlerinden çıkarak o günden itibaren haber alınamayan D.B. (17) ve arkadaşı M. Ö. (17) hakkında kayıp ihbarı yapıldı.

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