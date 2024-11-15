Samsun'da Gazze'ye destek için "Hayır Çarşısı" açıldı

Samsun'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Samsun Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda kıyafet, ayakkabı, süs eşyası ve gönüllüler tarafından yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

Gün boyu açık kalacak çarşıdan elde edilen gelirle Gazze'deki kadın ve çocuklara yardım yapılması amaçlanıyor.

KADEM Samsun Temsilcisi Senagül Şahin Sohum, AA muhabirine, Gazze'de büyük bir zulüm yaşandığını söyledi. Gazzelilere destek olmak için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Sohum, "Gazze'de yaklaşık 400 gündür yaşanan zulüm için buradayız. İnsanlar maalesef çok kötü şartlarda yaşamaya zorlanıyor. KADEM olarak kurulduğumuz günden bu yana insanların onurlu yaşamı için mücadele ediyoruz. Bugün de bunun için buradayız." dedi.