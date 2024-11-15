Vezirköprü'de vatandaşlara ücretsiz 5 bin fidan dağıtıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Köprülü Mehmet Parkı önünde 5 bin selvi ve defne fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Fidan dağıtımına katılan Kaymakam Özgür Kaya, çevre bilincine dikkati çekti.
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