Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
Samsun Süper Amatör Lig B Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Samsun Süper Amatör Lig B Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı Ömür Bozkur, Sezgin Şahbaz ve Hakan Koç hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Genç Bafraspor, 65. dakikada Kazım Sayar ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Başka gol olmayınca maç, Genç Bafraspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
Ligde 12 puanla lider olan Genç Bafraspor'un yenilgisi bulunmuyor.
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