Samsun'da AK Parti'nin İlkadım ve Tekkeköy ilçe kongreleri yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir bakın şimdi muhalefet belediyelerinde ne yapıyorlar? Konserler yapıyorlar, ağustos böceği gibi eğleniyorlar, karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar." dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Kongresi, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ile Zafer Sırakaya partililere hitap etti.

Yılmaz, kongrede yaptığı konuşmada AK Parti'nin diğer partilerden farkının hizmet olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 20 yıl içinde Türkiye'ye dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan oranda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşattığını dile getiren Yılmaz, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Türkiye'deki 1400 belediyenin 750'si AK Parti belediyesi. Bir bakın şimdi muhalefet belediyelerinde ne yapıyorlar? Görüyorsunuz, takip ediyorsunuz, nelerle meşguller? Hiçbirisinin o milletin istekleriyle ilgili, milletin talepleriyle ilgili daha doğrusu insanların hayatının konforuyla ilgili hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Konserler yapıyorlar, ağustos böceği gibi eğleniyorlar, karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar. Büyük paraları kimlere, nerelere aktarmışlar hesabı kitabı tutulmayacak şekilde bir israf içindeler. Allah onlara hesabını sorar, biz de soracağız ve soruyoruz." ifadelerini kullandı.