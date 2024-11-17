Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da AK Parti'nin İlkadım ve Tekkeköy ilçe kongreleri yapıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir bakın şimdi muhalefet belediyelerinde ne yapıyorlar? Konserler yapıyorlar, ağustos böceği gibi eğleniyorlar, karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 20:34 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da AK Parti'nin İlkadım ve Tekkeköy ilçe kongreleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir bakın şimdi muhalefet belediyelerinde ne yapıyorlar? Konserler yapıyorlar, ağustos böceği gibi eğleniyorlar, karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar." dedi.

        AK Parti İlkadım İlçe Kongresi, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

        Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ile Zafer Sırakaya partililere hitap etti.

        Yılmaz, kongrede yaptığı konuşmada AK Parti'nin diğer partilerden farkının hizmet olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin 20 yıl içinde Türkiye'ye dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan oranda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşattığını dile getiren Yılmaz, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti.

        Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Türkiye'deki 1400 belediyenin 750'si AK Parti belediyesi. Bir bakın şimdi muhalefet belediyelerinde ne yapıyorlar? Görüyorsunuz, takip ediyorsunuz, nelerle meşguller? Hiçbirisinin o milletin istekleriyle ilgili, milletin talepleriyle ilgili daha doğrusu insanların hayatının konforuyla ilgili hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Konserler yapıyorlar, ağustos böceği gibi eğleniyorlar, karınca gibi çalışmak yerine veryansın ediyorlar. Büyük paraları kimlere, nerelere aktarmışlar hesabı kitabı tutulmayacak şekilde bir israf içindeler. Allah onlara hesabını sorar, biz de soracağız ve soruyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise konuşmasında AK Parti'nin Türk milletine hizmet ederek büyüdüğünü vurguladı.

        AK Parti hareketinin azim, gayret ve tevazu ile hareket ettiğini söyleyen Sırakaya, "Bundan tam 22 yıl önce yine bir kasım ayında iktidara geldiğimiz bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Aşk ile çalışan yorulmaz' ifadesiyle iki günümüzü bir tutmadık. Milletimize mahcup olacak, milletimizin önünde başımızı öne eğecek hiçbir hareketin içinde olmadık. Milletimizin bize emanetini namusumuz kadar değerli bildik ve milletimize tek hizmet anlayışı içinde olduk." ifadelerini kullandı.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da AK Parti belediyesi olarak çalışmalarını anlattı.

        AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap'ın tek aday olarak gösterildiği kongreye, eski Sağlık Bakanı ve Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Fuat Köktaş, önceki dönem Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.

        AK Parti Tekkeköy 8. Olağan İlçe Kongresi de gerçekleştirildi. Kongrede, mevcut İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve Kenan Yılmaz aday oldu. Mevcut başkan Ağırlar, 241 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu

        Benzer Haberler

        Terme Ankara'da tanıtıldı
        Terme Ankara'da tanıtıldı
        Samsun'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        Samsun'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan: Takımda birliktelik ruhu ile ile...
        Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan: Takımda birliktelik ruhu ile ile...
        AK Parti'li Yılmaz, Samsun'da partisinin Kavak İlçe Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Yılmaz, Samsun'da partisinin Kavak İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
        Genç Bafraspor, Havza Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı