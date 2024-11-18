Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "Narko Alan" uygulaması kapsamında yaptıkları arama ve kontrollerde uyuşturucu madde ve yasaklı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda ekipler, 3,6 esrar, 30 sentetik ecza, 25,3 gram sentetik uyuşturucu ve radar tespit cihazı ele geçirdi.
Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
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