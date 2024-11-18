Yakakent ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "Narko Alan" uygulaması kapsamında yaptıkları arama ve kontrollerde uyuşturucu madde ve yasaklı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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