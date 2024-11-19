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        Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi yapıldı

        Havza'da, kadına karşı şiddet ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:51
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        Havza'da kadınlara yönelik KADES bilgilendirmesi yapıldı
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        Havza'da, kadına karşı şiddet ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekip tarafından ilçede salı günleri kurulan sebze pazarında KADES anlatılarak broşür dağıtıldı.

        Ayrıca KADES uygulamasını telefonuna yüklemek isteyen kadınların telefonlarına uygulama yüklendi.

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyu çeşitli etkinlik ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Tüm çalışmalarında kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam ettiklerini belirten Güvendi, "Kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen her birey insanlık suçu işlemekte. Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını önemle hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza herkesin gerekli sevgi ve saygıyı gösterdiği, hiçbir şekilde şiddete maruz kalmadan yaşamalarını sürdürebildikleri bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda çalışacağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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