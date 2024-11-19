Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 ve yarı saha çift kale maç yaptı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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