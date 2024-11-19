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        Çarşamba'da kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:57
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        Çarşamba'da kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, 2024 yılı kışlak mücadelesi kapsamında kırsal mahalleler ve ilçe merkezinde bulunan tüm metruk binaların ilaçlamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sağlam, "143 mahallemizin 130'unda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 4 ekip ile 466 metruk kamu binası, 8 merkez mahallemizde de ilçe belediyemiz tarafından 20 metruk binanın ilaçlanması gerçekleştirildi. İlçemizde toplam 14 bin 250 hanenin de ilaçlaması gerçekleştirildi. Ayrıca kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretimi gerçekleştirilen 7 bin 168 samuray arıcığı doğaya salındı." dedi.

        İlkbahar aylarının gelmesi ile bahar mücadelesinin de başlayacağını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

        "Kış aylarında evlere, çatı aralarına, ahırlara, depolara saklanan kahverengi kokarca zararlısı ile görüldüğü yerlerde ilaçlama yaparak mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra ilkbahar ayları geldiğinde de bu zararlı ile feromon tuzaklar ile mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Bu zararlı ile mücadele ederek inşallah önümüzdeki yıl ürünümüzde üretim ve randıman kaybında daha az hasar ile karşılaşacağız. Bu zararlı ile mücadelede halkımız bilinçlendi ve mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor."

        Toplantıda, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ile Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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