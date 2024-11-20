Bafra'da lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Seminerde, emniyet kemerinin önemi, emniyet kemeri takılmadığında yaşanacak kazaların getireceği olumsuzluklar, emniyet kemeri takma alışkanlığı kazanmanın önemi, iki tekerli araçlarda kask takmanın önemi, sürücü belgesiz araç kullanılması durumunda karşılaşılacak cezai müeyyideler ve yayaların trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

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