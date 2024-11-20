Vezirköprü'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" kapsamında seminer düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ve velilere yönelik seminer düzenlendi.

Çocukların ve gençlerin madde bağımlılığına karşı korunması amacıyla başlatılan "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Belediye Kültür Merkezi'nde seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelerin önemi vurgulanırken, öğretmen ve velilere Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Kaymakam Özgür Kaya, buradaki konuşmasında, bu konunun çok önemli olduğunu belirterek, "Sizin çocuklarınız, benim çocuklarım. Kim nerde gördüyse emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere bizlere arz etmenizi istiyoruz. Bu konuda ciddi desteğinize ihtiyacımız var." dedi.