Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Özel harekat polisleri ve dedektör köpek desteğiyle şafak vakti belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar sarılı sigara, 60 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

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