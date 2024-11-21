Canik'te polis, "Gelecek Sizinle Güvende Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verdi
Samsun'un Canik ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gelecek Sizinle Güvende Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
Samsun'un Canik ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gelecek Sizinle Güvende Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
Proje kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda yapılan etkinliğe 113 öğrenci katıldı.
Eğitimde öğrencilere meslek tanıtımı, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.
Etkinlikte velilerde farkındalık oluşturmak amacıyla "Anne ve babalara tavsiyeler" konulu broşür de dağıtıldı.
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