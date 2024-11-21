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        Samsun'da kaçak çalıştığı belirlenen 18 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak çalıştığı belirlenen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:35
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        Samsun'da kaçak çalıştığı belirlenen 18 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak çalıştığı belirlenen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaptığı denetimde, yabancı uyruklu 18 kişinin çalışma izninin bulunmadığını belirledi.

        Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklular gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Yabancı uyrukluların çalıştığı fabrika sahibine ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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