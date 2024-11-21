Samsun'da kaçak çalıştığı belirlenen 18 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak çalıştığı belirlenen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak çalıştığı belirlenen 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yaptığı denetimde, yabancı uyruklu 18 kişinin çalışma izninin bulunmadığını belirledi.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklular gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Yabancı uyrukluların çalıştığı fabrika sahibine ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.
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