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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:33
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik ilçesinde çalışma yürüttü.

        Şüpheli A.M'nin (39) iş yeri ve ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 9,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 0,90 gram kokain, 22 uyuşturucu hap, 18 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 72 tabanca fişeği ile 16 tüfek kartuşu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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