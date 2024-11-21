Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Şüpheli A.M'nin (39) iş yeri ve ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 9,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 0,90 gram kokain, 22 uyuşturucu hap, 18 sentetik ecza hapı, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 72 tabanca fişeği ile 16 tüfek kartuşu ele geçirdi.

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