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        Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı, 3 üniversite öğrencisi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu durakta bulunan 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:31 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:53
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        Samsun'da otomobil otobüs durağına çarptı, 3 üniversite öğrencisi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu durakta bulunan 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

        Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda E.K. (19) yönetimindeki 55 APF 142 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı.

        Kazada durakta bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri Bengisu Yılmaz (23), Özgenur Abalı (23) ve Sümeyye Şevval Yıldırım (23) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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